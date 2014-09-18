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货币新闻 | 2014年 9月 18日 星期四 15:58 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑欧元涨至一周高点，因瑞士央行未出手打压汇率

路透伦敦9月18日 - 瑞郎兑欧元周四涨至一周高点，此前瑞士央行未采取措施打压瑞郎汇率，而部分投资者本预期央行会将存款利率降至负值。

欧元兑瑞郎 跌至1.2065瑞郎，日内下跌0.2%，央行发布声明前报1.2112。美元兑瑞郎 跌0.4%，至0.9375瑞郎，之前约为0.9406。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)
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