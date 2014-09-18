欧洲汇市：瑞郎兑欧元涨至一周高点，因瑞士央行未出手打压汇率

欧股业绩：法国兴业银行首季净利下滑，受诉讼拨备拖累
路透巴黎5月4日 - 法国第二大的上市银行--法国兴业银行-公布季度净利下降19%，此前该行计提了3.5亿欧元(3.813亿美元)的拨备，用于法律方面的支出。
路透伦敦9月18日 - 瑞郎兑欧元周四涨至一周高点，此前瑞士央行未采取措施打压瑞郎汇率，而部分投资者本预期央行会将存款利率降至负值。
欧元兑瑞郎 跌至1.2065瑞郎，日内下跌0.2%，央行发布声明前报1.2112。美元兑瑞郎 跌0.4%，至0.9375瑞郎，之前约为0.9406。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透巴黎5月4日 - 法国第二大的上市银行--法国兴业银行-公布季度净利下降19%，此前该行计提了3.5亿欧元(3.813亿美元)的拨备，用于法律方面的支出。
路透布鲁塞尔5月4日 - 全球最大啤酒厂商--百威英博(Anheuser-Busch InBev)公布第一季获利逊于预期，因美国业务获利下滑，巴西业务获利也骤降。美国和巴西是该公司最大的两个市场。
路透伦敦5月4日 - 世界黄金协会(WGC)周四在一份报告中表示，各国央行第一季对黄金的需求触及近六年最低，因中国买盘枯竭，这导致整体黄金需求同比下降18%。