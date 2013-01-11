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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 16:01 BJT

欧洲汇市: 欧元兑瑞郎延续涨势,升至一个月高点

路透伦敦1月11日 - 欧元兑瑞郎周五升至一个月高点,在欧洲央行浇熄欧元区进一步降息的前景后,延续涨势.

Zuercher Kantonal Bank 称可能就私人瑞郎存款帐户收费,该消息亦令让瑞郎受压.

根据EBS数据,欧元兑瑞郎 上涨0.15%至1.2153瑞郎,突破稍早触及的高点1.2150.

进一步涨势可能上探12月初高点1.2168.交易商称,在该水准上方挂有卖单.(完)

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