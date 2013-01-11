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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 16:38 BJT

欧洲汇市: 欧元兑瑞郎触及四个月高位

路透伦敦1月11日 - 欧元兑瑞郎周五触及四个月高位,此前欧洲央行淡化了降息前景,而且瑞士银行Zuercher Kantonal表示或对储蓄账户收费.

周五公布的瑞士CPI数据弱于预期,加重了瑞郎卖压.

欧元兑瑞郎 上涨0.3%至1.2175瑞郎,创下2012年9月17日以来的最高,当时欧元触及1.21849瑞郎.(完) (编译 王洋; 审校 蔡美珍)
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