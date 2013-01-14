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货币新闻 | 2013年 1月 14日 星期一 17:30 BJT

欧洲汇市: 欧元兑瑞郎触及13个月高位,传1.2250处有期权障碍

路透伦敦1月14日 - 欧元兑瑞郎周一升至近13个月高位,因有关欧债危机的疑虑消退,同时欧洲央行上周打压了短期内降息的预期.

根据EBS数据,欧元兑瑞郎 日内涨0.4%至1.2237瑞郎,为2011年12月底以来最高.交易商称在1.2250处有期权障碍.(完)

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