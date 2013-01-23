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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 13:07 BJT

外汇专栏: 投资者审慎看好欧元区,欧元兑瑞郎或触及1.30瑞郎

投资者注意到,德拉吉亦暗示二线国家公债收益率以及信用违约互换(CDS)价格下滑,证明存在"正面蔓延效应".

虽然瑞郎可能跌离瑞士央行设定的上限,但该央行几无理由去做些或说些什么来阻止这种走势.

瑞士央行可能会把瑞郎兑欧元从1.20下滑4%至1.25视作打赢了一场战斗,而非之前一直做多瑞郎的市场无条件投降.

此外,欧元迄今的升势在瑞士出口商看来也不怎么明显,因根据瑞郎在过去10或20年来的走势,欧元兑瑞郎报在1.40或许才是一个相对强劲的水准.

更为重要的是,瑞士央行如果做出一丁点有意卖出欧元买入瑞郎的暗示,都有可能使1.20上限再遭攻击.

鉴于近期的数据,这是瑞士央行最不希望发生的事情.数据显示,瑞士2012年第三季工业订单同比下滑0.7%,延续第二季度的下滑态势.

还有,瑞士12月消费者物价下滑,增强了瑞士央行维持瑞郎兑欧元上限的理由.

对比之下,如果欧元开始接近1.30瑞郎,则在过去一年买入瑞郎计价资产的国际投资者,可能考虑出脱这些部位进行止损.

这可能进一步加剧瑞郎跌势.(完) (译文审校 程琳)

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