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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 16:24 BJT

欧洲汇市: 英镑贸易加权指数降至10个月新低

路透伦敦1月25日 - 英镑兑一篮子贸易加权货币周五触及10个月低点,受英镑兑欧元贬值拖累;稍晚将迎来英国国内生产总值(GDP)数据,预料将显示英国第四季经济萎缩.

英国央行数据显示,英镑贸易加权指数 下跌至81.1,为去年3月中旬以来最低.

在此同时,欧元/英镑 逼近稍早创下的11个月高点0.8499英镑.

0930GMT公布的数据料显示,英国第四季GDP较上季萎缩0.1%.

在欧洲央行宣布银行业者归还低息贷款规模之前,欧元亦走强.(完)

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