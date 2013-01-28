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货币新闻 | 2013年 1月 28日 星期一 16:23 BJT

欧洲汇市: 英镑贸易加权指数跌至10个半月低位,受累于英国经济忧虑

路透伦敦1月28日 - 英国央行数据显示,英镑贸易加权指数 周一跌至10个半月低位80.7,因英国经济忧虑使英镑兑欧元跌至13个半月低位,英镑兑美元跌至五个月低位.(完)
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