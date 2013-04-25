版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 25日 星期四 17:32 BJT

欧洲汇市：英镑贸易加权指数升至两个半月高点，受英国GDP数据提振

路透伦敦4月25日 - 英镑贸易加权指数周四升至两个半月高点，此前英国公布好于预期的第一季国内生产总值(GDP)数据，提振英镑全线上扬。

英镑贸易加权指数 升至80.8，创2月11日来最高水准。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 张涛)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐