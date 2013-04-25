欧洲汇市：英镑贸易加权指数升至两个半月高点，受英国GDP数据提振

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透伦敦4月25日 - 英镑贸易加权指数周四升至两个半月高点，此前英国公布好于预期的第一季国内生产总值(GDP)数据，提振英镑全线上扬。
英镑贸易加权指数 升至80.8，创2月11日来最高水准。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 张涛)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。