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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 16:22 BJT

《全球汇市》欧元升势暂歇，此前录得逾六年来最大的两日涨幅

“如果周五的非农就业报告疲弱，意味着过去三个月中有两个月的就业岗位增幅低于20万个，这会引发经济中表现最好的部分正失去动能的担忧，”FX strategy全球外汇主管Steven Englander在研究报告中说。

“如果看起来美债收益率是受到德国因素推动上涨，而美国数据表现不佳，那么这种反转会增添美元面临的压力。”

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1311 1.1274 +0.33 -6.50 1.2097

美元/日圆 124.14 124.24 -0.08 +3.73 119.68

欧元/日圆 140.51 140.02 +0.35 -2.94 144.77

美元/瑞郎 0.9320 0.9335 -0.16 -6.25 0.9941

英镑/美元 1.5358 1.5336 +0.14 -1.38 1.5573

美元/加元 1.2469 1.2453 +0.13 +7.32 1.1618

澳元/美元 0.7727 0.7784 -0.73 -5.40 0.8168

新西兰元/美元 0.7132 0.7145 -0.18 -8.53 0.7797

欧元/瑞郎 1.0542 1.0532 +0.09 -12.34 1.2026

欧元/英镑 0.7364 0.7346 +0.25 -5.04 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3784 9.3638 +0.16 -0.95 9.4688

美元/挪威克朗 7.7498 7.7561 -0.08 +3.72 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 于春红/王洋/徐文焰/杜明霞；审校 龚芳/蔡美珍/张明钧)

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