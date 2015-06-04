《全球汇市》欧元升势暂歇，此前录得逾六年来最大的两日涨幅

钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
“如果周五的非农就业报告疲弱，意味着过去三个月中有两个月的就业岗位增幅低于20万个，这会引发经济中表现最好的部分正失去动能的担忧，”FX strategy全球外汇主管Steven Englander在研究报告中说。
“如果看起来美债收益率是受到德国因素推动上涨，而美国数据表现不佳，那么这种反转会增添美元面临的压力。”
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1311 1.1274 +0.33 -6.50 1.2097
美元/日圆 124.14 124.24 -0.08 +3.73 119.68
欧元/日圆 140.51 140.02 +0.35 -2.94 144.77
美元/瑞郎 0.9320 0.9335 -0.16 -6.25 0.9941
英镑/美元 1.5358 1.5336 +0.14 -1.38 1.5573
美元/加元 1.2469 1.2453 +0.13 +7.32 1.1618
澳元/美元 0.7727 0.7784 -0.73 -5.40 0.8168
新西兰元/美元 0.7132 0.7145 -0.18 -8.53 0.7797
欧元/瑞郎 1.0542 1.0532 +0.09 -12.34 1.2026
欧元/英镑 0.7364 0.7346 +0.25 -5.04 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3784 9.3638 +0.16 -0.95 9.4688
美元/挪威克朗 7.7498 7.7561 -0.08 +3.72 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 于春红/王洋/徐文焰/杜明霞；审校 龚芳/蔡美珍/张明钧)
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
美国经济数据强，估计加息步伐加快，港股昨续回吐，恒指 收报22,885点，跌0.7%；国指 收报9,715点，跌0.8%，大市成交额560.6亿港元。
美国第45任总统特朗普完成宣誓， 市场以反高潮来迎接他「登基」，美滙指数 上周五由101.5高位，一度跌至100.7低位，收报100.74；欧罗由1.0589低位，急升至1.07以上报收。最有趣是极受特朗普言论影响的墨西哥披索也升了逾2%，反映这位不得民心的民粹政客，上台后不太可能呼风唤雨，执行政策能力成疑。