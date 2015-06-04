《全球汇市》欧元升势暂歇，此前录得逾六年来最大的两日涨幅

港报财经评论：施政步履维艰，美元告别璀璨--信报1月23日

美国第45任总统特朗普完成宣誓， 市场以反高潮来迎接他「登基」，美滙指数 上周五由101.5高位，一度跌至100.7低位，收报100.74；欧罗由1.0589低位，急升至1.07以上报收。最有趣是极受特朗普言论影响的墨西哥披索也升了逾2%，反映这位不得民心的民粹政客，上台后不太可能呼风唤雨，执行政策能力成疑。