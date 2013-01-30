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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 10:13 BJT

全球金融: 美国及英国10月外汇交易量下滑,但亚太地区成长--调查

加拿大10月每日平均外汇交易量下滑14.4%,至510亿美元,4月时为596亿美元.加拿大的调查数据由加国前七大银行提供.

亚太地区的情况截然不同.

根据对日本19家主要银行的调查,东京10月每日外汇交易量小增6.3%,至3,005亿美元,4月时为2,826亿美元.

新加坡前30大金融机构的资料显示,新加坡10月每日交易量成长5%,至539亿美元,4月时为513亿美元.

月度总交易量为2兆美元,较4月时的1.88兆美元成长7%.

澳洲平均每日交易量1,860亿美元,较4月增加6%,较上年同期成长12%.资料由澳洲25家金融机构提供.(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪/李爽)
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