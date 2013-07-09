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市场报道 | 2013年 7月 9日 星期二 17:40 BJT

全球汇市：汤森路透外汇交易平台6月成交量较前月上升5%

路透伦敦7月9日 - 汤森路透 周二公布的公司数据显示，其外汇交易平台6月日均现汇成交量较前月上升。

6月日均现汇成交量从5月的1,400亿美元升至1,470亿美元，2012年6月为1,430亿美元。

汤森路透去年收购电子外汇交易平台FXall，该交易平台6月的日均成交量从5月的1,080亿美元升至1,230亿美元，较2012年6月的990亿美元上升24%。

ICAP 旗下电子交易平台EBS本月稍早公布，6月外汇成交量较前月上升2%，但较上年同期下降6%。EBS与汤森路透在外汇交易业务方面存在竞争。

EBS在提供欧元 、日圆 和瑞郎 流动性方面具有优势。而汤森路透在提供英镑 、澳元 和加元 等货币的流动性方面占优。(完)

(编译 杜明霞；审校 艾茂林)

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