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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 08:46 BJT

东京汇市：日圆兑美元触及逾三年半低位，因日本央行祭出激进的刺激举措

路透新加坡4月5日 - 日圆兑美元周五跌至三年半多低位，此前日本央行公布全球最强势的货币刺激举措，承诺在不到两年的时间内向经济挹注约1.4万亿美元。

0028GMT，美元兑日圆 在EBS交易平台跳涨至96.905，为2009年8月以来最高。

周四，美元兑日圆劲扬近3.6%，创2008年10月以来最大单日涨幅。(完)

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