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货币新闻 | 2013年 4月 8日 星期一 15:52 BJT

欧洲汇市：美元兑日圆触及近四年高点

路透伦敦4月8日 - 美元兑日圆周一升至近四年高点99.03美元，因日本央行启动激进刺激计划，买入公债。

欧元兑日圆 扩大涨幅，触及三年多高位128.44日圆。(完)
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