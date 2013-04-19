欧洲汇市：美元和欧元兑日圆双双上涨1%

标题新闻：俄罗斯外长称，希望美国对叙利亚发动的导弹袭击不会无可挽回的损害俄美两国关系
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路透伦敦4月19日 - 日圆周一扩大跌幅，美元和欧元兑日圆双双上涨1%，之前20国集团(G20)并未批评日本的激进货币宽松措施。
美元兑日圆 在EBS电子交易平台升至99.18日圆，交易商称99.00上方有停损买单被触发。据信在99.25日圆附近有卖盘。
欧元兑日圆 涨至129.58日圆，接近周三所及高位129.745日圆。(完)
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路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。