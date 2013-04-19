欧洲汇市：美元和欧元兑日圆双双上涨1%

路透伦敦4月19日 - 日圆周一扩大跌幅，美元和欧元兑日圆双双上涨1%，之前20国集团(G20)并未批评日本的激进货币宽松措施。

美元兑日圆 在EBS电子交易平台升至99.18日圆，交易商称99.00上方有停损买单被触发。据信在99.25日圆附近有卖盘。