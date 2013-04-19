版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 19日 星期五 15:44 BJT

欧洲汇市：美元和欧元兑日圆双双上涨1%

路透伦敦4月19日 - 日圆周一扩大跌幅，美元和欧元兑日圆双双上涨1%，之前20国集团(G20)并未批评日本的激进货币宽松措施。

美元兑日圆 在EBS电子交易平台升至99.18日圆，交易商称99.00上方有停损买单被触发。据信在99.25日圆附近有卖盘。

欧元兑日圆 涨至129.58日圆，接近周三所及高位129.745日圆。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐