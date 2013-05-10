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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 08:12 BJT

东京汇市：美元兑日圆扩大涨幅并触及四年新高

路透新加坡5月10日 - 美元兑日圆 触及四年新高，继续保持坚挺，此前数据显示美国就业市场继续改善，缓和了对该国经济突然放慢的担忧。

美元兑日圆在EBS交易平台最高升至100.87日圆，为2009年4月以来高点。(完)
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