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货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 14:18 BJT

东京汇市：美元兑日圆跌至102以下，日股今日重挫

路透东京5月23日 - 美元兑日圆周四跌至102日圆以下，日内跌幅超过1%，此前美联储主席贝南克称今年可能缩减购债计划后，日本股市大跌。

美元兑日圆 跌至一周低点101.98，澳元兑日圆 较周三纽约尾盘水平下跌近2%至98.15日圆。(完)

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