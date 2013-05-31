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货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 16:57 BJT

欧洲汇市：美元兑日圆跌至三周低点，因日本数据好转而美国数据下滑

路透伦敦5月31日 - 美元兑日圆周五跌至三周低点，因月底资金流动，以及日本经济数据好转，而美国数据下滑。

美元兑日圆 跌0.3%至100.30日圆，为5月9日以来最低。交易商称，美元跌破周四低点100.46日圆引发停止卖单，之后美元又扩大跌幅。

美元的强劲支撑位料在100日圆。(完)

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