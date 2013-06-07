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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 12:50 BJT

东京汇市：美元兑日圆挫至两个月来最低位，美国非农就业报告稍晚将登场

路透新加坡6月7日 - 美元兑日圆周五挫至两个月来最低位，美元在今日稍晚美国非农就业报告出炉前再度承压。

美元 在EBS交易平台一度跌至95.55日圆，为4月初以来最低。美元最新报95.98日圆，较昨日纽约尾盘跌1.1%。(完)

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