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货币新闻 | 2014年 9月 2日 星期二 09:41 BJT

东京汇市：美元兑日圆升破104.49，至七个月高位

路透东京9月2日 - 美元兑日圆周二触及七个月高位，因主要央行货币政策前景出现分化，点燃美元将进一步上涨的预期。

美元兑日圆 一度涨至104.64，为1月底以来最高，日股上涨削弱日圆的避险魅力。

美元兑欧元等主要货币近期走高。受欧洲央行将进一步放松政策的预期拖累，欧元兑美元一度触及一年低位。(完)

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