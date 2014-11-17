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货币新闻 | 2014年 11月 17日 星期一 08:23 BJT

东京汇市：美元兑日圆跳涨至七年新高，因日本第三季GDP意外下滑

路透东京11月17日 - 美元兑日圆周一跳涨至七年新高，此前公布的数据显示，日本第三季国内生产总值(GDP)意外下滑，让日本首相安倍晋三有巨大的理由提前举行大选，并推迟上调消费税计划。

美元兑日圆 一度涨至117.06，为2007年10月以来最高。

日圆兑美元本月下跌，部分归因于外界臆测，安倍若是胜选可能会促使政府祭出第二轮恢复景气的政策。

日本经济继上季严重萎缩后，第三季实质GDP环比年率意外下滑1.6%。 (完) (编译 许娜；审校 张若琪)
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