东京汇市：美元兑日圆跳涨至七年新高，因日本第三季GDP意外下滑

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透东京11月17日 - 美元兑日圆周一跳涨至七年新高，此前公布的数据显示，日本第三季国内生产总值(GDP)意外下滑，让日本首相安倍晋三有巨大的理由提前举行大选，并推迟上调消费税计划。
美元兑日圆 一度涨至117.06，为2007年10月以来最高。
日圆兑美元本月下跌，部分归因于外界臆测，安倍若是胜选可能会促使政府祭出第二轮恢复景气的政策。
日本经济继上季严重萎缩后，第三季实质GDP环比年率意外下滑1.6%。 (完) (编译 许娜；审校 张若琪)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选