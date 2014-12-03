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货币新闻 | 2014年 12月 3日 星期三 09:05 BJT

东京汇市：美元兑日圆触及七年新高，受益于美债收益率走坚

路透新加坡12月3日 - 美元兑日圆周三跳涨至七年新高，因美国公债收益率(殖利率)上日走高，而且美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周公布的美国经济前景预估基本乐观。

美元兑日圆 在EBS电子交易平台一度升至119.33，为2007年8月以来最高；现报119.30，日内上涨0.1%。(完)

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