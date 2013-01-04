版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 4日 星期五 15:58 BJT

欧洲汇市: 美元兑日圆触及两年半高位,上看88日圆

路透伦敦1月4日 - 美元兑日圆周五涨至近两年半高位,因对日本央行将祭出更加激进的宽松举措的预期升温,此外美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议记录显示其对进一步购买资产的保留态度增强.

美元兑日圆 在伦敦市场早盘上涨0.8%至87.96日圆,交易商指出期权障碍位于88日圆,上方挂有美元卖单.

美元兑日圆上扬推动美元指数 跳涨至六周高位80.723.(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜; 审校 杜明霞)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐