《外汇专栏》日本央行举措料将令日圆进一步走贬

日本消费者物价同比增幅上次达到2%还是在2009年中期,此后通缩一直比通胀更为常见,因此日本当局对日圆贬值的偏爱是显而易见的.

日本投资者大概会考虑,如果日本央行成功实现通胀目标,日本政府偿还巨额债务(很快还将更高)的能力将受到何种影响,因为投资者可能会要求得到更高的债券收益率.

这是非日本投资者必须要考虑的问题,尤其是外汇储备中有日圆的央行.

**日圆看跌**

实际上,所有这些问题不仅没有破坏日圆走低的理由,还支持了看跌理由.

等日本追加预算落定,日本央行进一步放宽政策的后果应该会是利空日圆的.

如果日本央行新政策取得市场信任,市场认为这就是东京当局希望看到的举措,交易商就可能跟随市场感觉抛售日圆.

如果日本央行未能达到市场预期,甚至政策措施开始失效,那大家也同样没理由再持有日圆.