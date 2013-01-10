《外汇专栏》日本央行举措料将令日圆进一步走贬

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
日本消费者物价同比增幅上次达到2%还是在2009年中期,此后通缩一直比通胀更为常见,因此日本当局对日圆贬值的偏爱是显而易见的.
日本投资者大概会考虑,如果日本央行成功实现通胀目标,日本政府偿还巨额债务(很快还将更高)的能力将受到何种影响,因为投资者可能会要求得到更高的债券收益率.
这是非日本投资者必须要考虑的问题,尤其是外汇储备中有日圆的央行.
**日圆看跌**
实际上,所有这些问题不仅没有破坏日圆走低的理由,还支持了看跌理由.
等日本追加预算落定,日本央行进一步放宽政策的后果应该会是利空日圆的.
如果日本央行新政策取得市场信任,市场认为这就是东京当局希望看到的举措,交易商就可能跟随市场感觉抛售日圆.
如果日本央行未能达到市场预期,甚至政策措施开始失效,那大家也同样没理由再持有日圆.
如果安倍政府与日本央行都未能改变日本经济状况,那么面对这样一个用尽各种政策手段,只差正式让日圆贬值的国家,持有其货币还有何吸引力可言?(完) (编译 程琳/戴素萍; 审校 侯向明/田建华)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。