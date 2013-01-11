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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 08:17 BJT

东京汇市: 美元兑日圆触及两年半高位,关注日本央行政策

路透新加坡1月11日 - 美元/日圆周五涨至89.15上方,为2010年6月以来最高,因预期日本央行将更大力度放松货币政策,且11月日本经常帐在10个月以来首次出现赤字.(完)
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