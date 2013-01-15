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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 11:35 BJT

东京汇市: 美元兑日圆延续跌势,受日本经济财政大臣甘利明讲话影响

路透新加坡1月15日 - 美元兑日圆周二延续跌势,日内下跌1%,稍早日本经济财政大臣甘利明称日圆过度走弱或会导致进口物价上涨,进而给公众生活造成不利影响.

受甘利明言论影响,美元兑日圆 一度触及盘中低点88.62日圆,最新跌0.7%,报88.96日圆.(完)

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