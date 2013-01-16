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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 16:52 BJT

欧洲汇市:美元兑日圆盘中下跌1%,投资者回补日圆空仓

路透伦敦1月16日 - 美元兑日圆周三盘中下滑1%,延续跌势,因投资者在美元/日圆近期大幅升值后回补日圆空仓.

美元兑日圆 在电子交易平台EBS上跌至87.825,欧元兑日圆 日内亦跌1.4%至116.53.(完)

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