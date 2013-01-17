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货币新闻 | 2013年 1月 17日 星期四 18:57 BJT

欧洲汇市: 日圆挫跌,下周日央行会议前投资人扩大抛售

路透伦敦1月17日 - 日圆周四欧洲盘中扩大下跌,因日本央行下周会议之前,投资人建立日圆空单;市场普遍预期日央行将会放宽政策,可能会调高通胀目标一倍.

美元兑日圆 日内上涨超过1%至89.40,因中长期大户买进美元,且触发了89.20的停损单.交易商表示,美元正迈向周一触及的两年半高点89.67.

欧元兑日圆 涨势更为凶猛,日内大涨1.7%至119.49.(完)

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