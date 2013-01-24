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货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 17:31 BJT

欧洲汇市: 美元和欧元兑日圆均上涨逾1%,受日相安倍言论影响

路透伦敦1月24日 - 美元兑日圆和欧元兑日圆周四均上涨逾1%,之前日本首相安倍晋三称,期待日本央行尽快实现2%的通胀目标.

德国和欧元区采购经理人(PMI)数据好于预期,亦提振欧元.

美元兑日圆 涨1.15%,触及盘中高点89.65日圆,交易商称89.70-90日圆处存在卖盘.另据EBS数据显示,欧元兑日圆 上涨1.25%至119.58日圆.(完)

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