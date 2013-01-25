版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 08:11 BJT

东京汇市: 日圆扩大跌幅,兑美元触及两年半低点

路透新加坡1月25日 - 美元兑日圆周五触及逾两年半高位,上日一日本官员称,政府对于美元升至100日圆并不担心.

美元兑日圆在EBS交易平台升至90.695日圆,为2010年6月以来最高水准.交易员称,美元涨势加剧停损买盘动能.(完) (编译 李爽; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐