东京汇市: 日圆扩大跌幅,兑美元触及两年半低点

中国金融：广发银行拟增发股份融资至多300亿元，提升资本充足率

路透上海4月14日 - 中国大型股份制银行--广发银行网站周四稍晚刊登公告称，为满足业务发展和稳健经营的需要，符合监管要求，提升资本充足率，拟进行总额不超过300亿元人民币的股份增发。