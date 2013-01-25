重发-《外汇专栏》日圆兑欧元后市看贬,因日本央行还会有后续动作

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撰稿 Neal Kimberley

路透伦敦1月24日 - 日圆兑欧元 将重拾跌势,因为交易员认识到,日本央行近期的政策决定不过是后续动作的小前奏.

日本央行虽将通胀目标提高一倍至2%,但未提及达成该目标的时间框架.至于打算如何实现目标,央行对这个棘手问题也未给出答复.

同样的,日本央行的开放式资产购买计划虽引人注目,但交易员希望获知更多细节.日本央行承诺每月买进一定数量的资产,但没有设定完成计划的截止日期.

若日本央行想如它在周二与政府联合发布的声明中所说,"及早克服通缩并达成物价稳定下的经济持续成长",那么这些举措的具体细节将非常重要.

甚至可能需要更多的激进举措.

日本央行当前承诺,2014年起将每月买进13兆(万亿)日圆的资产,包括2兆日圆的长期公债,10兆日圆的贴现国库券.

另外1兆日圆将用来维持现行资产买进计划下央行的民间债券部位余额.

日本的贴现国库券严格来说不算是现金,但因其极易变现,可以视为接近是现金.

日本央行投入10兆日圆买进接近现金的贴现国库券,可能无法刺激经济活动.

若购买计划能偏向流动性差一些的更长期债券,从而把现金投放出去,那么央行的日圆钞票或许可以发挥更大的作用.

如何分配每个月13兆日圆的资产购买额,日本央行也许需要再作考虑.

央行或许最终会重新评估其维持0.1%短期利率下限的决定,不过这要等到现任总裁白川方明4月离职之后.

如果欧元兑日圆升向120.70日圆附近的1月18日高点,那么目前设在116.70至117.00的买单恐怕将需要上调.交易员说这些买单中很大部分与资产经理的需求相关.

从欧元方面来看,交易员必须把欧洲银行提前偿还欧洲央行贷款的可能性考虑进去.欧央行在约一年前透过两轮三年期低廉贷款操作向银行挹注了资金.

欧洲央行周五将公布在第一次还债机会(1月30日)的贷款偿还金额,分析师预期约有1,000亿欧元.