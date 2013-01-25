重发-《外汇专栏》日圆兑欧元后市看贬,因日本央行还会有后续动作

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
(重发以修改标头格式)
撰稿 Neal Kimberley
路透伦敦1月24日 - 日圆兑欧元 将重拾跌势,因为交易员认识到,日本央行近期的政策决定不过是后续动作的小前奏.
日本央行虽将通胀目标提高一倍至2%,但未提及达成该目标的时间框架.至于打算如何实现目标,央行对这个棘手问题也未给出答复.
同样的,日本央行的开放式资产购买计划虽引人注目,但交易员希望获知更多细节.日本央行承诺每月买进一定数量的资产,但没有设定完成计划的截止日期.
若日本央行想如它在周二与政府联合发布的声明中所说,"及早克服通缩并达成物价稳定下的经济持续成长",那么这些举措的具体细节将非常重要.
甚至可能需要更多的激进举措.
日本央行当前承诺,2014年起将每月买进13兆(万亿)日圆的资产,包括2兆日圆的长期公债,10兆日圆的贴现国库券.
另外1兆日圆将用来维持现行资产买进计划下央行的民间债券部位余额.
日本的贴现国库券严格来说不算是现金,但因其极易变现,可以视为接近是现金.
日本央行投入10兆日圆买进接近现金的贴现国库券,可能无法刺激经济活动.
若购买计划能偏向流动性差一些的更长期债券,从而把现金投放出去,那么央行的日圆钞票或许可以发挥更大的作用.
如何分配每个月13兆日圆的资产购买额,日本央行也许需要再作考虑.
央行或许最终会重新评估其维持0.1%短期利率下限的决定,不过这要等到现任总裁白川方明4月离职之后.
如果欧元兑日圆升向120.70日圆附近的1月18日高点,那么目前设在116.70至117.00的买单恐怕将需要上调.交易员说这些买单中很大部分与资产经理的需求相关.
从欧元方面来看,交易员必须把欧洲银行提前偿还欧洲央行贷款的可能性考虑进去.欧央行在约一年前透过两轮三年期低廉贷款操作向银行挹注了资金.
欧洲央行周五将公布在第一次还债机会(1月30日)的贷款偿还金额,分析师预期约有1,000亿欧元.
这意谓着欧洲央行的资产负债表将会缩减;同时日本央行的资产负债表看来将会扩大.这给了交易员另一个推低日圆兑欧元的理由.(完)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进