欧洲汇市: 美元/日圆升至两年半高点,押注日央行积极宽松的投资人增加

路透伦敦1月25日 - 美元周五扩大涨幅,兑日圆升至两年半高点,因更多投资者押注日本央行将在未来数月大胆放松货币政策,以对抗通缩.

美元/日圆 在EBS平台上涨0.5%,报90.80,为2010年中以来最高位,并且突破了传言中位于90.75的期权障碍.据闻在91水准有更多障碍.(完)