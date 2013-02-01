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货币新闻 | 2013年 2月 1日 星期五 13:13 BJT

东京汇市: 欧元兑日圆大涨1%,触及2010年4月以来最高

路透新加坡2月1日 - 欧元兑日圆周五上涨1%,触及2010年4月以来最高水准,因预期日本央行未来几个月将有更多积极的货币宽松政策,令日圆承压.

欧元/日圆 在电子交易平台EBS高见125.75日圆,最新报125.60日圆,日内上涨0.9%.

美元兑日圆亦一度涨至92.27日圆,为2010年6月以来最高水准.美元最新报92.20日圆,日内上涨0.6%.(完) (编译 戴素萍; 审校 隋芬)
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