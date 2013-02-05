《外汇专栏》日本或在为日圆持续疲态铺路

国际油市：油价小跌，因供应过剩忧虑犹存
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
**外汇对冲**
日本出口商想要的日圆贬值,不能只是上涨过程中的一段短暂插曲.
外汇对冲操作使诸如本田汽车 等日本企业不能享受到上季日圆贬值的全部好处.
本田汽车在第四季计入545亿日圆(5.985亿美元)外汇衍生品未实现亏损.
本田汽车财务长池史彦对记者称,该公司对未来三个月的外汇交易作了对冲,这是日本出口商普遍采用的做法,这意味着他们的第四季营收是按接近纪录高位的日圆汇率记账的.
其他还不习惯看到日圆迅速大幅下跌的日本出口商,也可能曾在2012年第四季初大量买入日圆,以对冲出口收入的汇率风险,结果错过了年底大部分日圆跌势.
引人注目的是,尽管日本贬值或将开始影响到今年第一季起的企业获利,但许多日本企业仍对获利看法谨慎.
这些企业将希望看到日圆保持疲软.从日本决策者的言论立场来看,他们有可能如愿以偿.(完) (编译 王丽鑫/程琳; 审校 李爽)
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