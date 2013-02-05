版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 11:21 BJT

《外汇专栏》日本或在为日圆持续疲态铺路

**外汇对冲**

日本出口商想要的日圆贬值,不能只是上涨过程中的一段短暂插曲.

外汇对冲操作使诸如本田汽车 等日本企业不能享受到上季日圆贬值的全部好处.

本田汽车在第四季计入545亿日圆(5.985亿美元)外汇衍生品未实现亏损.

本田汽车财务长池史彦对记者称,该公司对未来三个月的外汇交易作了对冲,这是日本出口商普遍采用的做法,这意味着他们的第四季营收是按接近纪录高位的日圆汇率记账的.

其他还不习惯看到日圆迅速大幅下跌的日本出口商,也可能曾在2012年第四季初大量买入日圆,以对冲出口收入的汇率风险,结果错过了年底大部分日圆跌势.

引人注目的是,尽管日本贬值或将开始影响到今年第一季起的企业获利,但许多日本企业仍对获利看法谨慎.

这些企业将希望看到日圆保持疲软.从日本决策者的言论立场来看,他们有可能如愿以偿.(完) (编译 王丽鑫/程琳; 审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐