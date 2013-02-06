东京汇市: 美元/日圆升穿94,创2010年5月以来最高位

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡2月6日 - 美元兑日圆周三升至2010年5月以来的最高位,因为市场预计日本将任命一位立场更温和的人士担任日本央行总裁一职,以推动强有力的货币宽松政策,令日圆承压.
稍早,美元兑日圆 在电子交易平台(EBS)上一度升至94.075日圆,最新报93.98日圆,较周二纽约尾盘上涨0.3%.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。