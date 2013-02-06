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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 13:58 BJT

东京汇市: 美元/日圆升穿94,创2010年5月以来最高位

路透新加坡2月6日 - 美元兑日圆周三升至2010年5月以来的最高位,因为市场预计日本将任命一位立场更温和的人士担任日本央行总裁一职,以推动强有力的货币宽松政策,令日圆承压.

稍早,美元兑日圆 在电子交易平台(EBS)上一度升至94.075日圆,最新报93.98日圆,较周二纽约尾盘上涨0.3%.(完)

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