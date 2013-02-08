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货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 16:32 BJT

欧洲汇市: 日圆扩大涨幅,兑美元上扬1%

路透伦敦2月8日 - 美元兑日圆周五下跌1%,因市场怀疑日本新政府能否成功任命一位愿意大举推行宽松货币政策的央行总裁,引发日圆上涨.

美元/日圆 下跌1.3%,报92.29.(完)

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