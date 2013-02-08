欧洲汇市: 日圆扩大涨幅,兑美元上扬1%

韩国经济：代总统黄教安呼吁保持家庭债务政策的连贯性
路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
路透伦敦2月8日 - 美元兑日圆周五下跌1%,因市场怀疑日本新政府能否成功任命一位愿意大举推行宽松货币政策的央行总裁,引发日圆上涨.
美元/日圆 下跌1.3%,报92.29.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦; 审校 石冠兰)
路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
(新增高标利率与交易员评论) 路透台北4月12日 - 台湾央行周三宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均 得标利率为0.62%。该利率低于市场预期的0.63-0.64%区间，并较上次标售结果0.64%走低2 个基点。 另据三位金融市场交易员透露，今日得标利率高标为0.633%，较上次高标0.652%走低1. 9个基点。 “ 真是跌破眼镜，这次大家都往下写，才会高标也压低。”一位大型银行资调人士说。 央行表示，此次投标总金额为1,035亿台币，投标倍数为3.45倍。 台湾央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，20 14年8月起将每月例行的两年期存单标售金额增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿 台 币。 以下为2013-2017年及本次两年存单标售结果一览表： 标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率 (亿台币) 2017年