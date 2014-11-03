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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 18:31 BJT

全球汇市：美元兑日圆升逾113，为2007年12月来首次

路透伦敦11月3日 - 美元兑日圆 周一升逾113日圆，这是七年来首次升突破该水准，因更多投资者和投机客在上周日本央行意外进一步放松货币政策后押注日圆下跌。

美元兑日圆上涨0.8%至113.215日圆，创2007年12月来高位。(完)

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