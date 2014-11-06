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货币新闻 | 2014年 11月 6日 星期四 09:55 BJT

《全球汇市》美元/日圆升破114.85触及七年高位

上周五日本央行意外进一步扩大货币政策宽松计划，此后美元兑日圆已涨逾5%。(完)

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