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货币新闻 | 2015年 3月 10日 星期二 11:48 BJT

东京汇市：美元兑日圆升至八年高位，美联储升息预期刺激美元买盘

路透东京3月10日 - 美元兑日圆周二涨至八年高位，因美联储可能最早在夏季升息的预期给美元带来稳固买盘。

相比之下，日本央行仍积极致力于货币宽松，购买大量日本公债，以支持量化宽松计划。

美元兑日圆 上涨0.6%至121.95，此前触及2007年7月以来最高121.04。(完)

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