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货币新闻 | 2013年 2月 4日 星期一 17:33 BJT

欧洲汇市: 美元兑日圆触及两年半高位,美系银行买进美元且投资者抛售日圆

路透伦敦2月4日 - 美元兑疲软的日圆周一涨至两年半高位,受益于美系银行买盘,以及投资者预计日本央行近期内将进一步放松货币政策从而卖出日圆.

美元兑日圆 涨至93.135日圆,为2010年中以来最高,并逾越传言中位于93日圆处的期权障碍.交易商指出,93.25和93.50日圆处有更多期权障碍,94日圆处有一大型期权障碍.(完)

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