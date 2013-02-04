欧洲汇市: 美元兑日圆触及两年半高位,美系银行买进美元且投资者抛售日圆

美国政经：两周休会期到来前，众议院未能达成医改协议
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透伦敦2月4日 - 美元兑疲软的日圆周一涨至两年半高位,受益于美系银行买盘,以及投资者预计日本央行近期内将进一步放松货币政策从而卖出日圆.
美元兑日圆 涨至93.135日圆,为2010年中以来最高,并逾越传言中位于93日圆处的期权障碍.交易商指出,93.25和93.50日圆处有更多期权障碍,94日圆处有一大型期权障碍.(完)
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路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
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0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。