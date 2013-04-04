路透调查：若日本央行实施积极货币宽松举措，日圆或略微走软

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透班加罗尔4月3日 - 周三公布路透调查显示，若日本央行像市场预期的那样，实施积极货币宽松举措，那么未来12个月日圆可能略微走软。
自去年10月预期日本央行实行无限资产购买以来，日圆汇率已经跌去五分之一。但策略师表示，日圆进一步大幅下跌的可能性有限，因为市场已经消化对大举放宽政策的预期。安倍和日本央行总裁黑田东彦已经把这个门槛定的非常高。
“市场目前极度看空日圆，我们或许已经看到日圆卖压达到相当严重的程度，”道明证券首席外汇策略师Shaun Osborne表示。
“鉴于新领导层有关放宽政策立场的论调以及言辞力度，日本央行真的让人意外的可能性不大。”
路透访问64位分析师预计，一个月后美元兑日圆料为94.3日圆，三个月和一年后将分别达到95.0和98日圆，上月调查时预估分别为93.0、94.0和97.0。
许多分析师开始认为日圆跌势将就此止步。自去年12月以来，路透月度汇率调查显示，越来越多的分析师预计日圆汇率在12个月后可以达到100上方。
64位受访分析师中有26位预计美元/日圆一年后将达到100上方，为2010年6月以来首次，当时许多人也持类似观点。
但分析师们不太相信日圆会大幅下跌。
分析师之前已经预期日本央行本月会议会大举购买公债并对决策框架进行根本性改变，但有报导表明，审议委员会对日本央行增加购债规模的意见分歧，黑田东彦难以达凝聚共识。因此，一些分析师担心日本央行可能令人失望，日圆短期或从周三稍早时的93.60逐步上扬。
“短期日圆有可能回升至88-90日圆，因为接下来几周日本央行的动向可能意味着(日圆)卖压或许的确不合理，”Osborne表示。
而且，对塞浦路斯危机过后欧元区债务危机恐重燃的疑虑，或许短期内提振避险日圆。(完)
(编译 李爽; 审校 戴素萍)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。