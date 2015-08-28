基金产业：上周市场动荡中，全球股票基金流失295亿美元--美银美林

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
新兴市场股票基金严重受创。投资者净撤出105亿美元，美银美林称外流规模为2008年1月来最大。
这与国际金融协会(IIF)的报告相符。IIF报告显示，新兴市场资金外流规模为2013年中期“削减量化宽松恐慌”(Taper Tantrum)以来最大，当时美联储暗示可能开始升息，但随后很快放弃这一点。
IIF报告指出，本月投资者从新兴市场股市净撤资87亿美元。
IIF称，在8月24日(周一)，七个公布每日资金流动数据的新兴市场国家，总计流出27亿美元资金，规模与2008年9月17日相仿，当时那周恰逢雷曼兄弟破产。
美银美林表示，在发达市场，8月26日止当周欧洲股市流出36亿美元资金，为15周来第一次流出，而且流出规模为去年10月来最大。
在固定收益市场，债券资金流出117亿美元，规模为2013年6月来最大。美银美林表示，新兴市场债券基金亦录得2013年6月来最大流出规模。(完)
(编译 刘秀红/杜明霞；审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”