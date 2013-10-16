标题新闻：英国金融市场行为监管局(FCA)宣布正式调查外汇市场中涉嫌价格操控行为

中国新债：国开行周四将招标100亿两期债，为深交所发行政策性金融债首单

路透上海4月12日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于周四(13日)在深圳证 券交易所招标发行总量不超过100亿元人民币两期固息债，期限一年和三年，开启深交所发 行政策性金融债先河。 除银行间市场外，国开行自2013年起开始在上海证券交易所发行金融债。最近一次招标 在今年3月31日，当日招标的两年和五年期固息债利率为3.78%和3.91%，较上一次交易所发 债已时隔近三年。 深交所本周一(10日)发布了政策性银行金融债券发行与交易试点业务通知，启动该类债 券发行。政策性金融债可作为债券质押式回购的质押券，标准券折扣系数及折算率参照国债 执行。 明日招标两期债为该行今年第三和第四期金融债，具体发行条款如下： 2017年第3/4期金融债 ------------------------------------------ 发行上限 1年：60亿元；3年：40亿元 期限/计息方式 1/3年固息