英国债市：10年期英债触及一周高位，此前英国公布制造业产出大跌

路透伦敦3月12日 - 英债周二升至一周高位，此前英国公布1月制造业产出意外下跌，增加了该国经济将再次滑入衰退的机率。

1月制造业产出跌幅为去年6月来最大，受数据带动，6月英债期货 跳涨逾30个跳动点，10年期英债 收益率跌至3月5日来最低的1.938%。

分析师表示，数据令英国央行在下月政策会议将扩大购债目标的机率上升。

英国国家统计局周二公布的数据显示，英国1月制造业产出较前月下滑1.5%(预估为持平),较上年同期下滑3.0%，跌幅均创6月以来最大。

6月英债期货周二升37个跳动点，报116.48，稍早触及116.79的日内高位。10年期英债收益率跌6个基点，至1.96%。

10年期英债较可比德债 收益率差收窄4个基点，至略高于46个基点，几乎是3月4日来的最窄水平。

周三15亿英镑2052到期的40年期英债标售，将是英债市场的主要焦点。

英国国家统计局周二公布被称为CPIH的新通胀指数细节，该指数更好地计入房屋成本。(完)

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