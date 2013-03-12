英国债市：10年期英债触及一周高位，此前英国公布制造业产出大跌

标题新闻：贝莱德最大共同基金一资产组合经理称正买入黄金和美债等避险资产，以防全球政治风险
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路透伦敦3月12日 - 英债周二升至一周高位，此前英国公布1月制造业产出意外下跌，增加了该国经济将再次滑入衰退的机率。
1月制造业产出跌幅为去年6月来最大，受数据带动，6月英债期货 跳涨逾30个跳动点，10年期英债 收益率跌至3月5日来最低的1.938%。
分析师表示，数据令英国央行在下月政策会议将扩大购债目标的机率上升。
英国国家统计局周二公布的数据显示，英国1月制造业产出较前月下滑1.5%(预估为持平),较上年同期下滑3.0%，跌幅均创6月以来最大。
6月英债期货周二升37个跳动点，报116.48，稍早触及116.79的日内高位。10年期英债收益率跌6个基点，至1.96%。
10年期英债较可比德债 收益率差收窄4个基点，至略高于46个基点，几乎是3月4日来的最窄水平。
周三15亿英镑2052到期的40年期英债标售，将是英债市场的主要焦点。
英国国家统计局周二公布被称为CPIH的新通胀指数细节，该指数更好地计入房屋成本。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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