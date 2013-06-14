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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 15:58 BJT

英国债市：债务管理局为期限最长公债指定簿记行

路透伦敦6月14日 - 英国债务管理局(DMO)已经指定银团，负责发行2068年7月到期的新公债，这是英国期限最长的公债。

DMO周五表示，巴克莱 、Lloyds 、野村 和苏格兰皇家银行 将是联合簿记行。

DMO称，公债发售将在6月24日当周举行，并将适时公布更多细节。(完)

(编译 杜明霞；审校 石冠兰)

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