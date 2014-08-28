英国债市：30年期英债收益率触及15个月低点，因担心乌克兰局势

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透伦敦8月28日 - 30年期英债收益率周四跌至15个月新低，因机构投资人的月底买盘以及乌克兰紧张局势升级，提振全球主要公债价格。
1513GMT，30年期英债收益率 跌2个基点，报2.97%，稍早触及去年5月3日来最低的2.957%。
8月份，30年期英债收益率跌32个基点，势将录得2012年5月来最大月度跌幅，当时英国经济复苏看来陷入停滞。
周四美国30年期公债收益率也跌至逾一年最低，德国10年期公债收益率也降至纪录低点。
ADM Investor Services策略师Marc Ostwald表示，重新平衡投资组合的机构投资人的月底买盘推高公债价格。
北大西洋公约组织(NATO)一军官周四表示，NATO认为有超过一千名俄罗斯军队人员当前在乌克兰境内活动。
20年期英债收益率 也触及去年5月28日来最低的2.826%。
英债表现仍逊于德债，10年期英债 较可比德债利差 扩阔2个基点，至略低于149个基点。
英债期货的交投由9月合约 转向12月合约 ，12月合约创下合约高位113.92，结算价跌2个跳动点，报113.56。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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