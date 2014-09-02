英国债市：英债价格大跌，跟随德债和美债的走势

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透伦敦9月2日 - 英国公债价格周三大跌，跟随德债和美债的跌势，因在本周备受瞩目的欧洲央行会议前，投资人获利了结。
长期英债表现最差，1533GMT，30年期英债收益率 升约8个基点，报3.04%，今日收益率升幅可能是逾两周最大。
交易商再度评估对欧洲央行可能在本周四会议上祭出新的量化宽松政策的预期。对欧洲央行计划的疑虑带动德债和美债收益率上升。
英国债务管理局标售40亿英镑五年期新债，认购倍数为1.59。
10年期英债较可比德债利差持平，报151个基点。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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