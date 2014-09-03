英国债市：英债跌至一周低位，因乌克兰停火有望

路透伦敦9月3日 - 英债价格周三跌至逾一周最低，盘中走势震荡，因对能否避免乌克兰危机进一步升级的预期盘中多次改变。

英债跟随德债和美国公债走低，之前，乌克兰总统波罗申科的媒体办公室发表声明称，波罗申科已与俄罗斯总统普京达成乌克兰东部顿巴斯(Donbass)地区“永久停火”的协议。 消息发布后，全球金融市场跳涨。

尽管强劲的英国企业调查数据扶助提振英镑，并推动富时100指数攀升至14年高位，但英债价格对此反应冷淡，在数据公布后，小幅扩大跌幅。

中长期英债今日表现最差，1344 GMT，10年期英债收益率攀升至2.48%，在乌克兰可能停火的消息公布后，触及周一以来最高2.509%。

不过，稍后俄罗斯新闻社之后报导指出，俄罗斯总统普京的发言人称普京与乌克兰总统波罗申科未就停火达成一致，因俄罗斯并非乌克兰冲突参与方。 消息发布后，10年期英债收益率应声回落，一度下跌约3个基点。

不过，10年期英债收益率很快反弹至之前的水平，因俄罗斯总统普京称，与乌克兰总统“非常接近”就政治解决冲突的方案达成一致。

30年期英债收益率日内也攀升逾3个基点，盘中一度触及近两周高位3.126%。

10年期英债和可比德债收益率差尾盘扩阔近2个基点，报153个基点，乌克兰停火消息公布后不久，触及上周二以来最高154.4个基点。(完)

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