英国债市：英债价格攀升，因美国就业数据令人失望

路透伦敦9月5日 - 英债价格周五小涨，短期英债领涨，因美国就业数据令人失望，导致全球主要公债价格攀升，股市走低。

英债和德债跟随美国公债上扬，之前公布的数据显示，美国8月就业岗位增幅为八个月最低。

两年期英债表现最佳。

1507 GMT，两年期英债收益率回落约6个基点，报0.816%，约半数跌幅是在美国就业数据公布后不久录得的。收益率盘中触及8月13日以来最低0.791%后反弹。

“今日无英国方面的消息，多数市场反应发生在美国就业数据公布后，”花旗的利率策略师Jamie Searle表示。

两年期英债与可比德债收益率差开盘为约96个基点，为2008年初以来最阔，因英国和欧元区的货币政策前景迥异。

不过，收益率差盘中收窄，跌至88个基点。(完)

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