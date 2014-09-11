英国债市：长期英债价格反弹，受助于英债标售结果和最新苏格兰民调

路透伦敦9月11日 - 长期英债价格周四上扬，因30年期英债标售获强劲需求，以及民调显示多数苏格兰人倾向于投票支持留在英国。

指标20和30年期英债价格本周首日上扬，之前三日重挫，因民调显示，9月18日举行的苏格兰独立公投的结果难以预料。

周三晚间收市后公布的最新民调显示，反对独立阵营的支持率略超拥独阵营，扶助长期英债缩减本周稍早录得的部分跌幅。

“有对长期英债的合理买盘，因苏格兰民调结果显示民意发生了一定的转变，”美银美林的英债策略师Mark Capleton表示。

指标30年期英债收益率 日内下跌约2个基点，至3.17%，距离3.147%的日低不远。之前，英国债务管理办公室标售20亿英镑2045年1月到期的英债 ，获强劲需求，引发英债价格大涨，将收益率推至日低。

今日英债标售的投标倍数为1.99，为6月10日以来常规英债标售的最高水平。

10年期英债/德债收益率差 基本持平在150个基点。(完)

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