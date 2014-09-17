英国债市：五年期英债降至四周低点，关注周四苏格兰独立公投

欧元债市：法国公债收益率下滑等待公债标售，大选在即投资者紧张不安
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
路透伦敦9月17日 - 短期英债价格周三下滑，周四苏格兰将举行独立公投，决定是否留在英国。
市场成交清淡，在公投结果出炉前交易商不愿大举押注，目前支持和反对独立的民众比例仍旗鼓相当。一系列民调显示支持留在英国的民众略占多数，但近几周这一优势已经大幅缩窄。
五年期英债收益率 触及8月28日来最高的1.835%，升4个基点，两年期英债收益率 也升4个基点，报0.86%。
10年期英债 收益率持平，报2.52%，同可比德债收益率差变动不大，报147个基点。
花旗固定收益策略师Peter Goves表示，短债收益率上升可能是反映英国失业率降幅大于预期，英国失业率降至6.2%的逾五年最低。这可能令英国央行升息的时机提前。
苏格兰独立公投的结果预计要到周五凌晨才能揭晓。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。