英国债市：五年期英债降至四周低点，关注周四苏格兰独立公投

路透伦敦9月17日 - 短期英债价格周三下滑，周四苏格兰将举行独立公投，决定是否留在英国。

市场成交清淡，在公投结果出炉前交易商不愿大举押注，目前支持和反对独立的民众比例仍旗鼓相当。一系列民调显示支持留在英国的民众略占多数，但近几周这一优势已经大幅缩窄。

五年期英债收益率 触及8月28日来最高的1.835%，升4个基点，两年期英债收益率 也升4个基点，报0.86%。

10年期英债 收益率持平，报2.52%，同可比德债收益率差变动不大，报147个基点。

花旗固定收益策略师Peter Goves表示，短债收益率上升可能是反映英国失业率降幅大于预期，英国失业率降至6.2%的逾五年最低。这可能令英国央行升息的时机提前。

苏格兰独立公投的结果预计要到周五凌晨才能揭晓。(完)

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